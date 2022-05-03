Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle bayram akşamını şenlendirdi. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara bir sürprizi vardı. Ramazan Bayramı nedeniyle yarışmacıların iki gün villada kalacağını belirten Ilıcalı, bununla da yetinmeyerek Yokluk Adası ile ilgili de müjdeyi verdi.

“BU ZAMANA KADAR ALDIĞIM EN GÜZEL BAYRAM MÜJDESİ”

Survivor yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanıp takımlarını korumak için ter dökmeye devam ederken Acun Ilıcalı, sürpriz bir açıklama yaparak Yokluk Adası’nın artık olmayacağını belirtti. Bu habere en çok sevinen kişi Yokluk Adası’na en fazla yolu düşen Evrim Keklik oldu. Keklik, “Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler” dedi.

Survivor Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı

“SURVİVOR’IN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK SEVİYE ÖDÜLLER OLACAK”

Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların artık tamamen şampiyonluğa odaklanmasını istediklerini belirtti. Ilıcalı konuşmasında “Survivor'un gördüğü en yüksek seviyede ödüller adım adım sizin olacak. Bol bol uçacaksınız” şeklinde konuştu.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor’da eleme adayı olan kişiler 24 saatliğine Yokluk Adası’na gidiyordu. Adada yarışmacılara yalnızca yatabildikleri bir tahta parçası ve bir battaniye veriliyordu. Sadece güvenlik kamerasının bulunduğu adada tek başına kalan yarışmacılar 24 saat boyunca ekipten bir kişiyle bile iletişim kurmuyordu, süre dolunca tekrar takımlarına kavuşuyorlardı.

Survivor Evrim'in babası Acun Ilıcalı'ya seslendi: Lütfen kızımı eleyin Survivor 2022'de üst üste eleme potasına giren ve aldığı SMS desteği ile yarışmaya devam eden Evrim Keklik'in babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'ya seslendi, "Lütfen kızımı eleyin" dedi.

Survivor yarışmacısından ilginç itiraf: Adayı yakacaktık Survivor 2020 ve 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Özden, Survivor’da Yasin ile olan bir anısını da paylaştı.