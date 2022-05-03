Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıldır iş adamı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda nişanlanan ünlü popçu Hadise muradına erdi. Çift, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Nikah töreni basına kapalı olarak aile arasında yapıldı.

DAVETLİLERE GÖRÜNTÜ ALMA YASAĞI

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünündeki bir detay ise geceye damga vurdu. Çift, tören öncesi davetlileri fotoğraf çekmemeleri ve görüntü almamaları için nazik bir dille uyardı.

Hadise - Mehmet Dinçerler

“EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR”

Davetlilerin görüntü almasının yasak olduğu düğün sonrası Hadise evliliği hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı bayram konseri için Kıbrıs’ta sahne aldı. Prenses şarkısını söyleyen Hadise, evliliği ile ilgili “Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için” dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğününe damga vuran detay Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere yapılan uyarı dikkat çekti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda evlendi! Ünlü popçu Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler'le Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi.