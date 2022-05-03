Türkiye Gazetesi

Bir süredir birlikte olduğu ve kısa süre önce nişanlandığı iş adamı Mehmet Dinçerler'le gizli bir nikahla dünya evine giren Hadise'nin neden acele ettiğine ilişkin ilginç bir iddia gündeme oturdu. Söz konusu iddiaya göre; ünlü popçu, iki bayram arası evliliğin uğursuzluk olduğuna inandığı için nikahı erkenden yaptığı ileri sürüldü.

"İKİ BAYRAM ARASI UĞURSUZLUK OLMASIN"

Genç çift, Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi. Gündeme bomba gibi düşen nikaha dair anların, sosyal medyada paylaşılmaması için genç aşıklar davetlilerden ricada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda da dini nikah kıydıran ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nikahı erkenden sessiz sedasız yapmalarının sebebi ortaya çıktı. Söz konusu iddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikah törenlerini de erken bir tarihe almayı uygun gördü. Bununla birlikte ikilinin düğün yapıp yapmayacakları ise henüz netlik kazanmadı.

Çift ara ara mutluluk pozlarını sosyal medyada yayınlamaktan çekinmezken, nikah ve nişah fotoğraflarında gizliliğe önem verdi.

HADİSE: EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR

Nikah töreninin ardından ilk kez dün akşam Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evliliğiyle ilgili de ilk kez açıklama yaptı. Konsere gelen seyircilere çok mutlu olduğunu belirten Hadise, Prenses şarkısını okuduktan sonra "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullandı. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise bir süredir oldukça merak konusu...

Hadise evliliği hakkında ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı gerçekleşen nikah sonrası, ünlü şarkıcı, bayramda sahne aldığı konserde evliliği hakkında ilk kez konuştu. Sahnede şarkı arasında konuşan Hadise, “Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim” dedi.

Hadise'nin fotoğraf yasağı delindi: Görümce ve baldızdan kareler geldi Dün Çırağan Sarayı'nda iş adamı Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin nikahından merakla fotoğraflar beklenirken, ünlü popçunun kardeşi Derya Açıkgöz, ablasının nikahında çekildiği kareleri sosyal medyada paylaştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğününe damga vuran detay Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere yapılan uyarı dikkat çekti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda evlendi! Ünlü popçu Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler'le Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi.