Türkiye Gazetesi

İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına türkücü Ekin Akkaş da katıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde sera kuran 46 yaşındaki sanatçı, yeni başladığı çiftçilikten memnun olduğunu söyledi.

“TOPRAK NE EKERSEN VERİYOR”

Özgün müziğin sevilen ismi Ekin Akkaş, şarkıcılığa ara vererek çiftçiliğe başladı. Snob Magazin’in haberine göre, Akkaş, Bodrum Güvercinlik’te aldığı tarla alanının üzerine kurduğu sera ile ekim yapmaya başladı. Usta yorumcu, “Müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor ama toprak ne ekersen veriyor” ifadesinde bulundu.

“HOBİMDİ, İŞİM OLDU”

Toprak ekip dikmek en büyük hobisi olduğunu dile getiren Ekin Akkaş “Müzikte oyunculuk da en güzel hobilerimdi kazanç kapım oldu. Toprak ile uğraşmak hobimdi işim oldu, sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor. Herkes Bodrum sezonunu denizde açar ben tarlada sezonu açtım” dedi.

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