Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın sunduğu sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, üç sezon boyunca ekranlara gelmişti. Programda eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mevlüt Acaroğlu, en renkli yarışmacılardan biriydi.

YARIŞMADAN 10 TL KAZANMIŞTI

Yarışmada 10 ay kalmayı başaran Mevlüt Acaroğlu, adını geniş kitlelere duyurmuş, birçok kişi tarafından sevilmişti. Büyük ödül 500 bin TL için yarışmış ancak yalnızca 10 TL alarak yarışmadan ayrılmıştı.

REKLAM FİLMİNDE OYNADI, SUNUCULUK YAPTI

Hayal ettiği parayı kutusunda bulamayan Acaroğlu, bu parayı ekranlarda çalışarak kazanmaya uğraştı. Yarışma bittikten sonra bir telefon firmasının reklamında rol aldı.

Mevlüt Acaroğlu’nun annesi Naciye Acaroğlu da en az kendisi kadar tanındı ve sevildi. Anne oğul, 2009 yılında Kanal 7’de ekranlara gelen ‘Ana Kuzusu’ isimli programı sundu. İkili Naciye Hanım’ın daha fazla ön plana çıktığı bir içecek reklamında da oynadı.

Mevlüt Acaroğlu ve annesi Naciye Acaroğlu

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. 2016 yılında evlenen ve bir erkek çocuğu babası olan Çavuşoğlu şimdilerde emlak danışmanlığı yapıyor. Ara sıra belirli festival ve etkinlikler için sunuculuk görevini de üstleniyor.

Mevlüt Acaroğlu'nun şimdiki hali...

Yıllar önce Var Mısın Yok Musun’da 500 bin TL kazanmıştı, son hali şaşırttı Ülkühan Yılmaz, yıllar önce Var Mısın Yok Musun yarışmasında büyük ödülü kazanmış, 500 bin TL’nin sahibi olmuştu. Başarılı yarışmacının seneler içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Var mısın Yok Musun yarışmasının Hamdi Bey’i ortaya çıktı Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve bir dönem ekranlara damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Programda Hamdi Bey olarak bilinen ismin gerçek kimliği yıllar sonra öğrenildi.