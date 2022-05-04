Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yine bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı ve 16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizi, 6 Mayıs Cuma akşamı 626. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN EŞİ ESRA BIÇAKLANIYOR

Dizinin merakla beklenen 616. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde; hamile olan Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor.

Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi beklerken doktor, baş sağlığı diliyor. Akabinde Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor

'ESRA DİZİDEN AYRILIYOR MU'

Dizide doktorun Hüsnü Çoban'a başsağlığı dilemesi 'Esra diziden ayrılıyor mu, Arka Sokaklar da ayrılık mı yaşanacak' sorularını akıllara getirdi.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sının kızını görenler gözlerine inanamadı Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in sır gibi sakladığı kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

Yüsra Geyikli ilk kez açıkladı! İşte Arka Sokaklar'dan ayrılma nedeni Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş rolünü oynayan Yüsra Geyikli geçtiğimiz sezon diziye veda etmişti. Geyikli sosyal medya hesabından ilk kez diziden neden ayrıldığını açıkladı.

Arka Sokaklar’a yeni oyuncu: Aşela Demir kadroya dahil oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterine hayat verecek.