Türkiye Gazetesi

2019 yılında ‘Saymadım Kaç Yıl Oldu?’ isimli şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Hülya Avşar, 3 yıl aranın ardından yeni şarkı çıkardı.

‘Sen Aşk Mısın?’ şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen Avşar, “Şarkı geliyor, şampiyon belli” diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Avşar kızı şimdilerde çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu.

3 yıllık sessizliğini bozup müzik piyasasına hızlı giriş yapan sanatçının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

Avşar’ın çocukluk yıllarına ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Şarkıcının fotoğrafını görenler "Bakışları hiç değişmemiş" tarzında yorumlar yaptı.

Cihan Canova çocukluk fotoğrafını paylaştı: Ben 17 yaşındayken Magazin dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cihan Canova 17 yaşındaki fotoğrafını paylaşınca görenler tanımakta güçlük çekti.

Gülse Birsel’den nostaljik paylaşım: Cem Yılmaz ile tesadüfen yan yana düşmüşüz Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerini geçmişe götürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Birsel, Cem Yılmaz ile aynı masada bulunduğu fotoğrafın altına “Mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz” notunu düştü.