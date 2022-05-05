Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Bengü, iş adamı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlendi. İlk bebeğini 2019 yılında kucağına aldı. Kızına Zeynep adını veren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Kasım ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Dünyaya gelen bebeğine Selim adını verdi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Fotoğrafın altına ise ‘Biz’ notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi.

Bengü ve ailesi...

“ÇOK ÖZLEYECEĞİM BUGÜNLERİ”

Güzel şarkıcı hamileliğinin son haftalarında duygusal bir paylaşım yaparak Instagram hesabına şunları yazmıştı:

“Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken, bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri... Kimi zaman zorlandım, korktum, endişelendim ama hepsi muhteşem anlardı... Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti... Geriye doğru sayıyoruz artık hazırız bekliyoruz! Dualarınız, iyi dilekleriniz, güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz... Eksik olmayın sağ olun, hep var olun.”

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