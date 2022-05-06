Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve futbolu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe için kesenin ağzını açtı. Pahalı jestleri ile bilinen ve şimdilerde ikinci bebeklerini bekleyen çift, yine özel hayatları ile gündeme geldi, Özil'in Gülşe'ye aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz günlerde 29 yaşına basan Gülşe, doğum gününü Özil ile birlikte Çubuklu'daki milyonluk villalarında kutladı. Bugüne kadar eşine aldığı pahalı hediyelerle sık sık gündem olan ve Fenerbahçe'den yıllık kazancı 5 milyon Euro olan Mesut Özil, yine kesenin ağzını açtı.

75 BİN DOLARA BİLEKLİK

Yıldız futbolcunun, Amine Gülşe'ye yaş günü için ünlü bir markadan pırlanta bir bileklik aldığı iddia edildi. Gülşe'nin 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 150 bin TL değerindeki bileklik hediyesiyle oldukça mutlu olduğu belirtildi.

Bu arada ünlü futbolcu, eşinin ikinci kez hamile olduğu haberini alınca da Amine Gülşe'ye 18 milyon TL değerinde lüks bir cip satın almıştı.

Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi Fenerbahçe'nin kadro dışı yıldızı Mesut Özil, Ramazan Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı da sol ayağı gibi etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım" şeklindeki paylaşımında kullandığı görselle binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil iftarı... Sadece Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci'yi çağırdı Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan isimleri Mesut Özil ile Ozan Tufan, takımdan İrfan Can Kahveci'yle bir araya geldi. Özil'in evinde, futbolcuların eşlerinin de katıldığı bir iftar daveti verildi, İrfan Can'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.