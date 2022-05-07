Türkiye Gazetesi

Onlar Türk sinema ve sahnesinin ilk yıllarının çilesini çeken emektarlar... Seksenin üzerinde yaşları ve yarım asırdan fazla sanat hayatlarıyla dalyaya koşuyorlar.

Bir dönemin en ünlü başrol oyuncuları Göksel Arsoy, Tamer Yiğit, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Ediz Hun... Artık hepsi seksenin üzerinde ve -bir ikisi hariç- faal hayattan çekilmiş durumdalar. Onları izleyerek büyümüş sanatseverler, emekliliğin tadını çıkaran bu isimlere sağlıklı ömürler diliyor.

80 ÜSTÜ ÜNLÜLER

> Haldun Dormen (94)

> Reyan Mahfi Ayral (93)

> Yılmaz Gruda (91)

> Safa Önal (91)

> Semih Sergen (90)

> İzzet Günay (87)

> Göksel Arsoy (86)

> Türker İnanoğlu (85)

> Cüneyt Arkın (84)

> Ediz Hun (81)

> Tamer Yiğit (80)

> Şener Şen (80)

Sinemada bu hafta: Kendini ti’ye aldı Usta oyuncu Nicholas Cage’in kendini canlandırdığı film, zekice kaleme alınmış diyalogları ve mizahıyla dikkat çekiyor.