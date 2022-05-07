Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2022’de yarışan Merve Aydın, oyun sırasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Düşerek sakatlanan Aydın’ın aşil tendonunun koptuğu öğrenilmişti. Sakatlığından dolayı yarışmaya veda eden başarılı isim, Türkiye’ye döndü.

KAVUŞMADA DUYGUSAL ANLAR

Dominik’ten İstanbul’a gelen yarışmacıyı havaalanında ailesi, dostları ve çok sayıda hayranı karşıladı. Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Aydın’ın oğlunu kucakladığı anlarda duygusal anlar yaşandı. O görüntüler izleyenleri de duygulandırdı.

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sevilen yarışmacı Merve Aydın’ı sevenleri ve hayranları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Aydın eşi ve oğluyla aylar sonra kavuşarak hasret giderdi. Aydın’ın babası ise kızını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor All Star'da korkulan oldu! Merve Aydın ve Parviz diskalifiye oldu Dün gece Survivor 2022 All Star’da 2 iddialı isim yarışmadan elenmek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın’ın aşil tendonu koptu. Acı içinde yerde kalan Merve Aydın, oyuna devam edemedi. Aynı zamanda Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı ise konseyde iki yarışmacının mücadeleye devam edemeyeceğini belirterek diskalifiye olduklarını açıkladı.

Survivor Evrim'in babası Acun Ilıcalı'ya seslendi: Lütfen kızımı eleyin Survivor 2022'de üst üste eleme potasına giren ve aldığı SMS desteği ile yarışmaya devam eden Evrim Keklik'in babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'ya seslendi, "Lütfen kızımı eleyin" dedi.