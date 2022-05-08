Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Türk aşçı, sevenlerini korkuttu. Instagram’da 34 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, yeni bir paylaşım yaptı.

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü aşçı, paylaşımına, “Minik bir kontrol sadece, sevgi en güzel bağdır” yazdı.

Burak Özdemir’in paylaşımına kısa sürede birçok kişi “Geçmiş olsun” , “Acil şifalar” mesajları yazdı.

Ünlü şef, geçtiğimiz aylarda da hastane odasında yatarken çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Hastalığı hakkında bir açıklama yapmayan CZN Burak, “Ufak bir ameliyat geçirdim. Birbirinden güzel iyi dilekleriniz için Allah razı olsun çok teşekkür ederim” demişti.

CZN Burak müjdeyi verdi: “Cristiano Ronaldo ile Londra'da ortak yer açıyoruz” Restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Türk aşçı CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo ile ortak olacaklarını açıkladı. İkilinin restoranı kasım ayında Londra’da açılacak.

CZN Burak’ın son hali şaşırttı: Resmen erimişsin Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile popüler olan CZN Burak, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda restoranı olan ünlü şef, zayıflamış hali ile takipçilerini şaşırttı.