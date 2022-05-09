Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden 85 yaşındaki Gönül Yazar’ın evinde kaza geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği öne sürülmüştü. Yazar'ın menajeri ve basın danışmanı Hakan Eren ise bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek usta sanatçının son durumu hakkında “Gönül Yazar’ın hiçbir şeyi yok, gözünden katarakt ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık” demişti.

“ANNEM, BABAM VE ABLAM ÖLDÜ”

Sağlık durumu merak edilen Gönül Yazar, bu olanların ardından ilk kez röportaj verdi. Sabah gazetesinin sorularını cevaplayan Yazar, yalnızlıktan şikayetçi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Annem, babam ve ablam öldü. Kızım var ama o da Bodrum'da yaşıyor. Zaten kızım anneci bir çocuk da değil. Arkadaşlarına daha çok düşkün, onlarla mutlu oluyor. Babamın ikinci evliliğinden iki tane erkek kardeşim var. Onlar ve çocukları benimle ilgileniyor. Sık sık görüşüyoruz.”

“RESMEN KÖR OLDUM”

Evde geçirdiği kazada gözünü kaybetme tehlikesi atlatan Yazar, o anları anlattı ve sağlık durumu hakkında da bilgi verdi:

“Kasım ayında yerdeki halının kayması sonucu duvara çarptım. Duvarın sivri tarafına denk geldiğim için bir gün sonra gözlerim mosmor uyandım. Olaydan bir süre sonra da sol gözüm bulanık görmeye başladı. Sonra da hiç görmemeye başladım. Resmen kör oldum. Özel bir hastaneye gittim. Operasyon geçirdim. Sol gözüme üç tane akıllı lens takıldı. Doktorumun tavsiyesi üzerine diğer gözüme de üç tane akıllı lens konuldu. Bir gün sonra gözümdeki bant açılınca sevinçten "Görüyorum" diye bağırdım. Şimdi eskisinden çok daha iyi görüyorum, şükürler olsun. Sağlığım genel olarak çok iyi. Ama bir ev kazası daha geçirdim. Doğum günümün sabahı banyoda düşüp kaburgamı da kırdım. Onu da atlattım şükür. Yalnız yaşamanın zorlukları bunlar.”

Görme yetisini kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var Usta sanatçı Gönül Yazar’ın evinde feci bir kaza geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği iddia edilmişti. Bu iddialara Yazar’ın menajeri ve basın danışmanı Hakan Eren cevap verdi. Eren, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Gönül Hanım göz kataraktı ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık” dedi.

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