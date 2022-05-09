Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan ünlü oyuncu Düzyatan, yerini genişletmek istedi.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

İhaleye koltuk değnekleriyle gelen oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi, 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık'a kaybetti.

2 dönüme yakın olan arazi için gelen ünlü oyuncu ile hayranları fotoğraf çekindi.

SERTTE KAZA GEÇİRMİŞTİ

‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan geçen hafta sakatlanmıştı. Sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanan oyuncunun tedavisi sürüyor.

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