Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Gencebay, özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takıldı. Bir arkadaşını ziyaret ettiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gencebay, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

“BİRİLERİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜNE GÖRE BİR YERLERE ÇEKİYOR”

Röportaj yapmama kararı aldığını belirten usta sanatçı, sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı bu kararı aldığını belirtti. Gencebay sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi ve vatanımı çok seviyorum, değerlerime de son derece saygılıyım.”

“BUNU İLK YAPAN BENİM”

Usta isme daha önce 32 sanatçı ile birlikte yaptığı "Orhan Gencebay ile Bir Ömür’" adlı saygı albümünü hatırlatarak, "Tekrar bu tarz bir çalışma olacak mı?" sorusunu yöneltildi. Gencebay bu soruya şöyle cevap verdi:

“Bunu ilk yapan benim. Benden sonra birçok arkadaşımıza örnek oldum. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Sağ olsun sanatçı arkadaşlarımız ile güzel işlere imza attık. Tekrar yapmayı düşünüyorum.”

Orhan Gencebay ateş püskürdü, Sevim Emre çıldırdı: Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan! 84 yaşındaki Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" adlı bir kitap yazdı. Kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini iddia eden Arkın, ünlü oyuncunun birkaç anısına yer verdi. Kulislerde ise bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu ileri sürüldü. Gencebay ise bu iddialara katıldığı bir canlı yayında cevap vererek "Cüneyt Arkın’ın söylediği her şey yalan" dedi.

Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası Sosyal medya paylaşımda Gencebay için "yalaka" ifadesini kullanan kişi, "hakaret" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.