Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, Anneler Günü paylaşımıyla gündem oldu. Minik oğlu Aras’ın bebeklik dönemine ait çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Zahide Yetiş, Müge Anlı ile ilgili bir itirafta bulundu. Yetiş, Müge Anlı ile ilgili gerçeği ilk kez paylaştı. Müge Anlı ise paylaşımın kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek o görüntüleri kendi sayfasında paylaştı. Yetiş’in görüntülerinde Müge Anlı’nın Aras bebeğe eldivenlerini giydirirken çekilen görüntülerde; ünlü sunucunun yakın dostu Zahide Yetiş'i "Çocuk hasta olursa seni gebertirim" diyerek esprili bir dille azarladığı görüldü.

ZAHİDE YETİŞ’TEN MÜGE ANLI İTİRAFI

Arkadaşının Anneler Günü’nü kutlayan Zahide Yetiş, paylaşımın altına Müge teyzesi karnımda Aras olduğunu benden önce biliyordu. Aras'ımın ilk anlarımda yanımdaydı." notunu düştü. Müge Anlı arkadaşının paylaşımını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Annesinin bir tanesi, teyzesinin göz bebeği Aras'ım. İzleyince çok duygulandı. İnşallah anneciğine de bize de hep güzel günler yaşatırsın. Güzel arkadaşım senin de Anneler Günün kutlu olsun."

Müge Anlı'da aranıyordu! Hemşire Muhammet'in cesedi bulundu Ailesinin Müge Anlı'ya çıkarak aradığı oğlu Muhammet'ten acı haber geldi. Ekipler 6 saatlik arama sonucunda hemşire Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı. Aslan üzerinde iş kıyafetleri ile bulundu.