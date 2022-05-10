Türkiye Gazetesi

Boğazında iki tümör görüldüğünü açıklayan ünlü şarkıcı, yapılan testlerde tümörün kötü huylu olduğunun belirlendiğini ifade etti.

“28 YAŞIMDA KANSER OLACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM”

Hastane önlüğü, yüz maskesi ve boğazında bir bandajla çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Phillips, şunları yazdı: “Boynumda iki yumru bulduktan sonra doktorlar genç olduğumu, muhtemelen soğuk algınlığı ya da vücudumun bir şeyle savaştığını söyleyerek beni eve gönderdiler. Duymak istediğim şey bu olsa da kendi iç huzurum için her şeyi kontrol ettirmek istedim. Bir uzmanla görüştüm ve hemen topaklarımın bulunduğu yer sebebiyle çok endişelendiğini söyledi ve beni acil biyopsi ve taramalar için yönlendirdi. 28 yaşında kanser olduğumun söyleneceğini hiç düşünmezdim, bunun başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz.”

ÇAĞRIDA BULUNDU

Önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek olan Phillips, vücutlarında "olağan dışı" bir şey görmeleri halinde herkesi bunları kontrol ettirmeye çağırdı.

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