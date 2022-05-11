Türkiye Gazetesi

ATV tarafından yayınlanan ve final yapacağı konuşulan iki dizinin akıbeti belli oldu. Sevilen diziler yakın zamanda ekranlara veda edecek.

REYTİNGLERDE YÜZÜ GÜLMEDİ

Televizyon hayatına büyük ümitlerle başlayan ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken ‘Adı Sevgi’ dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Ekran macerasına iddialı başlayan, birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran ‘Adı Sevgi’ dizisi ile ilgili üzen bir karar alındı. Pazar akşamları seyirci ile buluşan ve reytinglerde yüzü bir türlü gülmeyen dizinin yönetmeni değişmişti, yaz boyunca ekranlara gelmesi planlanıyordu. Ancak beklenmedik bir kararla diziden final haberi geldi.

‘ADI SEVGİ’ KONUSU

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede meydana getirdiği değişimi anlatır.

DÖRT SEZONDUR EKRANLARDA OLAN DİZİ BİTİYOR

Dört sezondur yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizi Bir Zamanlar Çukurova’dan da kötü haber geldi. Bir dönem zirveden inmeyen sevilen dizi için final kararı alındı. Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikol gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova için yolun sonu göründü. Son dakika bir değişiklik olmazsa 4 yıldır ekran yolculuğunu başarıyla sürdüren projenin 140. bölümde ekranlara vedası söz konusu…

‘BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Dizide 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Türkiye’de beğenilmeyip final yapan ‘Yaşamayanlar ‘ yurt dışında reyting rekoru kırıyor Başrollerinde Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncuların rol aldığı ‘Yaşamayanlar’ reytinglere yenik düşerek ekranlara veda etmişti. Kadrosu ve senaryosu çok güçlü olan dizi, yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Sadakatsiz dizisi için son 3 bölüm! Final tarihi netleşti Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk gününden bu yana soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinde sona gelindi. Daha önceden de final kararı alınan ve senaryonun tıkandığı yönünde yapılan açıklamanın ardından biteceği tarih netleşti