Türkiye Gazetesi

Besteci ve piyanist Fazıl Say’ın babası 86 yaşında hayatını kaybetti. Müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

"ÜZÜMTÜM SONSUZ"

Say, acı haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurmuş, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi. Bütün müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun” demişti.



Besteci ve piyanist Fazıl Say’ın babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, geçtiğimiz günlerde Ankara’da özel bir hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşında dünyaya gözlerini yuman Ahmet Say için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Eşi Handan, oğlu Fazıl ve gelini Ece Dağıstanlı Say’ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Ahmet Say, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, göz yaşları dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. Say’ın cenazesi defnedilmek için Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say vefat etti Piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say vefat etti. Büyük üzüntü duyan Say'a, sanat camiasından birçok ünlü isim başsağlığı diledi.