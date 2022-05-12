Türkiye Gazetesi

Samsak Döveci türkücü yediden yetmişe herkesin dilinde. Son olarak şarkıcıların arasındaki gerilim ile gündeme gelen şarkı bu kez Keşan için uyarlandı. Keşan Belediyesi farklı alan ve platformlarda ilçeyi tanıtma projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kütahya Tavşanlı'nın son günlerde sosyal medyada popüler olan türküsü "Samsak Döveci"nin sözleri değiştirilerek ilçenin doğası, turizm değerleri, gastronomisini anlatan yeni sözlerle yorumlandı. Türkü, ilçenin kültürel ve turizm alanlarında çekilen videolarla klipleştirildi.

LANGIDI KEŞAN

Müzisyen Yaşam Koçan'ın seslendirdiği yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü Keşan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Bu yaz düğünlerin vazgeçilmezi 'Langıdı Keşan versiyonu' olacak." şeklindeki mesajla paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

KLARNET VİRTİÖZÜ SERKAN ÇAĞRI'DAN ONAY

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile yapımı devam eden Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Çağrı, kendisinin de doğduğu eski hastanenin ilçe tarihini anlatacak bir müzeye dönüştürülmesini çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü hakkında görüş bildiren Çağrı, TRT'de yayınlanan "Nefesten Sese" adlı müzik programlarında söz konusu türküyü repertuvara almaları sonrası türkünün popüler olduğunu ifade etti.

Keşan'a son gelişinde bu türküyle kendisini karşılayan müzisyenlere teşekkür eden Çağrı, şunları kaydetti:

"Dünyada en çok dinlenen ve konuşulan türkü oldu neredeyse. Bu, bizim orkestramızla ve türküye emek veren herkesin güzel sinerjisiyle oluştu. Herkes farklı bir versiyonunu ve düzenlemesini yapıyor. Samsak Döveci gibi araştırılıp, bulunup ortaya çıkarılabilecek nice türkümüz var. Genç müzisyenlerin bu gibi eserleri topluma kazandırması lazım."

Samsak döveci krizi! Elif Buse Doğan'dan Serkan Çağrı'ya cevap gecikmedi 'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısıyla iyi bir çıkış yapan şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü beraber yorumladığı Serkan Çağrıcı'nın sözleri üzerine açıklama yaptı. Doğan, duruma tepki göstererek " Hayretler içerisindeyim" dedi.

'Samsak Döveci' krizi devam ediyor! Serkan Çağrı’dan Elif Buse Doğan’a: Yolu açık olsun Son günlerin popüler ve sözleriyle dillere dolanan şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) adlı parça krize neden olmuştu. Sevilen şarkı iki ünlü ismin arasını bozmuştu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, peş peşe çok konuşulacak açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı sallayan “Samsak Döveci” gerilimi! İki müzisyenin arası bozuldu Son günlerin popüler şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) sözleriyle dillere dolanan ve son dönemde sosyal medyayı sallayan parça, iki ünlü ismin arasını bozdu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, popüler şarkıyı paylaşamayınca iki yorumcunun arası bozuldu. Elif Buse Doğan, tek başına single çıkarmak isteyince bu duruma sinirlenen Serkan Çağrı “Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım” dedi.