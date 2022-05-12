Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız aile arasında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler balayı tatiline çıktı. Çift tatil anlarından kareler paylaşırken oturacakları eve karar verdikleri ortaya çıktı. Çift geçtiğimiz gün boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un evini tutacakları öğrenildi. Hadise ve eşi yeni ev için kesenin ağzını açtı.

AYLIK 50 BİN TL ÖDEYECEKLER

Takıntılı hayranları yüzünden İstinye’de bulunan evini boşaltarak Göktürk’teki evine geçen ünlü şarkıcı yine gözlerden uzak olmayı tercih etti. Takvim’de yer alan habere göre Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti Riva’dan bir villa kiraladı. Ünlü çift evin aylık kirası için 50 bin TL ödeyeceği öğrenildi.

HAFTA SONLARI KULLANACAKLAR

Riva’daki villayı hafta sonları için kullanacakları konuşulan çiftin yeni evlerinde yedi oda bulunuyor. Hadise, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı söyleniyor.

MEHMET DİNÇERLER'İN ESKİ SEVGİLİSİYLE KOMŞU OLUYORLAR

Hadise iddiaya göre Mehmet Dinçerler'in eski sevgilisi Hande Erçel ile komşu olacak. Daha önce İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un oturduğu Riva'daki villa ile Hande Erçel'n ablası Gamze Erçel'in evlerinin yan yana olduğu iddia edildi.

Almatı'ya müdahale Erivan'ı umutlandırdı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) dâhil etmek isteyen Erivan yönetimi, sınırdaki tahriklerini artırdı.