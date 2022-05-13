Türkiye Gazetesi

Masterchef yarışmasının başlamasına kısa bir süre kaldı. TV 8 ekranının en çok izlenen yarışma programı Masterchef'de büyük bir değişim yaşanacağı iddia edildi. İzlenme rekorları kıran yarışma programının başarılı jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna idi. Yalçınkaya'nın ayrıldığı konuşuluyor.

Son olarak Acun Ilıcalı ile yaşadığı maaş krizi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından gelen ayrıldı haberleri maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığını doğrular niteliğinde.

ARDA TÜRKMEN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Acun Ilıcalı, Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşma sağladı. Acun Medya'nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Şef Arda Türkmen, Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi kabul etti. Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022'de jüri koltuğunda oturacak.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Türkmen, 1975 yılında İstanbul'da doğdu.1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamladı ve ardından 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı. 2003 yılında askerliğin Denizli'de yaptı.

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yapan başarılı şef, 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da bir mekanı işletti, 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu. 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon, Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da biliniyor. 2010 yılında CNN Türk televizyonu için ‘’Arda’nın mutfağı‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılı Nisan ayında Roka Davet’i sattı.

2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başlayan Türkmen, 2013 yılında Hürriyet pazar ekinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya geçti. 2013 yılında Leblon'u kapatarak, Forneria’yı açtı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirip Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyor. 9 sezondur yaptığı Arda’nın mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.

Mehmet Şef ‘Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay’ diyerek paylaştı, Deniz Seki rahatsız oldu MasterChef programının sevilen jürisi şef Mehmet Yalçınkaya karlı havada sıcak çay içerken paylaşım yaptı. Uzun süre hapis yatan şarkıcı Deniz Seki ise bu paylaşımdaki nottan rahatsız oldu.

Mehmet şef annesiyle videosunu paylaştı, izleyenleri gülümsetti MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesini ilk kez paylaştı. Ünlü şefin annesiyle olan diyalogu takipçilerini gülümsetti.

Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'in son bölümünde izleyiciler, eleme adaylarının mücadelesine tanık oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan Safanur'a yukarıdan direktif veren Tunahan'a çok sinirlenerek stüdyodan kovdu.

Mehmet Şef itiraf etti: Ailemden bile tepki aldım MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya Furkan'ın elenmesi damga vurdu! Elenen ismin belli olmasının ardından söz alan Yalçınkaya, Furkan'a "Sana bağırdığım için ailemden bile tepki aldım" dedi.