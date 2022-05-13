Türkiye Gazetesi

Başarılı manken Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Esmersoy bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile birlikteydi. İkili, mutlu giden birlikteliklerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

“ÇOK MAHCUP OLDUM”

Ünlü isim geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularını cevapladı. TV100’ün haberine göre Esmersoy’a, “Çok aşığım, her an evlenebilirim” şeklindeki açıklamaları hatırlatıldı. Bunun üzerine başarılı manken, “Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Kendim de izlerken çok mahcup oldum” dedi.

EVLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI

Esmersoy, 8 aydır birlikte olduğu ilişkisiyle ilgili önemli bir açıklama daha yaptı. Muhabirlerin bize özel bir haber borçlusunuz sözleri üzerine ise Esmersoy, “Ne diyeyim, hadi söyleyeyim bu yaz sonu evleniyorum” şeklinde konuştu.

Nazım Akmandil- Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy, anne babasını mirastan mahrum etmek için vasiyetini şimdiden yazdı Güzelliği ve paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelen ünlü manken Burcu Esmersoy 45 yaşında vasiyetini yazarak şaşırttı. Esmersoy'un böyle bir adım atmasının sebebi ise annesi ve kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasının mirasından pay almamasını istemesi…

Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor! 15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, anlaşmalı olarak boşanacak.