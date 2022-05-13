Türkiye Gazetesi

Zamanında 2,8 milyon dolara 157.000 Luna isimli kripto para alan KSI, paranın yüzde 99,99 değer kaybetmesiyle Twitter’dan açıklama yaptı.

KSI açıklamasında “Benim 2,8 milyon dolarım şimdi sadece 1.000 dolar değerinde. HAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAH. Evet, bunu paketliyorum” ifadesini kullandı.

Şarkıcı, Temmuz 2021’de de Bitcoin’de 8,5 milyon dolar kaybettiğini açıklamıştı. Eskiden beri kumara tutkusunun olduğunu ifade eden KSI, kripto paraların kumardan farksız olduğunu dile getirdi.

Evini satıp kripto paraya yatırdı, canından oldu Esenyurt’ta sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybeden genç tabancayla kendini vurarak intihar etti. Gencin sosyal medyada “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” notunu paylaştığı ortaya çıktı.

Kriptoda büyük çöküş! 1,5 ayda 1 trilyon dolar eridi Kripto varlıklar son yılların en kötü dönemini yaşıyor. 67 bin dolarlar seviyesini test eden Bitcoin 27 bin doların altını gördü. Doç. Dr. Baki Demirel “Bu bir ponzi sistemiydi. Merkeziyetsiz bir yapısı olması nedeniyle sistemden çıkış başladığı anda domino etkisiyle çakılmaya başladı. Yakın zamanda kripto varlıkları gazoz kapağına çevirecekler” dedi.