Türkiye Gazetesi

Burak Özçivit, önceki akşam Kenan Doğulu’nun sahne aldığı mekandaydı. Geceden erken ayrılan Özçivit eşi Fahriye Evcen’in iş için Katar’da olduğunu ve oğlu Karan ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

"ARABALARA İLGİSİ ÇOK"

Oyuncu 3 yaşındaki oğlu Karan için "Arabalara çok ilgisi var. Bu durum bizde genetik. Ben de motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’na hayranım."

"SOFUOĞLU'NUN PİSTİNE GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

"Karan’ı en kısa zamanda Sofuoğlu’nun pistine götürmek istiyorum" dedi. Muhabirlerin “Fahriye Hanım endişelenmez mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

"Öğrenecek canım. Görerek ve deneyerek öğrenecek" cevabını verdi.

Burak Özçivit, set çalışanlarına hakaretten hakim karşısına çıktı Burak Özçivit, başrolünde rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Fahriye Evcen setlere dönüyor Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 senesinde dünyaevine giren, 2019’da ise oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen ekranlara ara vermişti. Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer gibi birçok başarılı projede yer alan 34 yaşındaki oyuncudan beklenen imza geldi.

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı Fahriye Evcen aylardır yüzünü göstermediği oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.

Burak Özçivit, kanser hastalarını unutmadı Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile adından söz ettiren oyuncu Burak Özçivit örnek bir davranışa imza attı.

Burak Özçivit, yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti.