Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz’ın ilk dizisi olan Erşan Kuneri’nin galası dün akşam gerçekleşti. Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi oyuncuların rol aldığı galaya katılım da çoktu. Galaya katılanların en dikkat çeken isimlerinden biri de Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal oldu.

Cem Yılmaz, 2012 yılında Ahu Yağtu ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten dünyaya gelen Yılmaz’ın oğlu Kemal şimdilerde 9 yaşında.

BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

Kemal, ünlü komedyeni yeni projesinin galasında yalnız bırakmadı. Kemal yeni tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, babasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Kemal’in bir kısmını uzatıp sarıya boyattığı saçları görenlerin dikkatini çekti.

İşte Kemal Yılmaz’ın büyümüş hali ve yeni imajı...

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz

Gülse Birsel’den nostaljik paylaşım: Cem Yılmaz ile tesadüfen yan yana düşmüşüz Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerini geçmişe götürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Birsel, Cem Yılmaz ile aynı masada bulunduğu fotoğrafın altına “Mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz” notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın yeni nafakası belli oldu: Eski eşine 70 bin lira ödeyecek Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık (yaklaşık 150 bin) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, söz konusu nafakanın Türk lirasına çevrilmesine ve aylık 70 bin lira ödenmesine hükmetti.