Türkiye Gazetesi

Ünye’de Cevizdere Mahallesine bağlı Karadeniz Devlet Sahili Yolu üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada Kayseri’den Trabzon’un Of ilçesine girmekte olan Halil Ömeroğlu hakimiyetindeki otomobil, trafik ışıklarında tali yoldan karşıya geçmeye çalışan Fethi Sarı idaresindeki ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil Hacıömeroğlu’nun yanında bulunan annesi Emine Hacıömeroğlu ile diğer araçta bulunan Fethi Sarı ve yanında bulunan kızı Merve Sarı hafif şekilde yaralandı.

KAZAYA KARIŞAN ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar kontrol amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan Fethi Sarı’nın Ünyeli BKM Mutfak Oyuncusu Safa Sarı’nın babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceletme başlattı.

Kazakistan’dan Akkuyu’ya ziyaret Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da çalışmalar hızlandı. Kazak heyeti de Akkuyu'yu ziyaret ederek güç ünitelerini inceledi.