Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin önde gelen ismi ve milyonların gönlünde taht kuran 'Müslüm Baba' lakaplı Müslüm Gürses 9 yıl önce vefat etmiş, sevenleri ve hayranları gözyaşlarına boğulmuştu. ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen arabesk müziğinin unutulmaz ve bir numaralı ismi olarak hafızlarda yer edinen Müslüm Gürses ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da yaşayan plak ve kaset arşivcisi Hüseyin Burkankolu, "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses ile ilgili her türlü arşivin kendisinde mevcut olduğunu söyleyerek Gürses’le ilgili bilinmeyen bir gerçeği de ilk kez açıkladı.

KİMSENİN BİLMEDİĞİ EVLİLİK

Müslüm Gürses'in Muhterem Nur ile evliliğinden önce hiç kimsenin bilmediği bir evliliğinin olduğunu ifade eden Burkankolu, Songül ismindeki kadın ile 8 yıl evli kaldığını iddia etti. Elindeki nüfus kayıt örneği ile iddiayı öne süren Burkanolu, bu evliliğin de hiçbir basında yer almadığını, piyasadaki Müslüm Baba hayranı arşivcilerin dahi bilmediğini söyledi.

Kaset arşivcisi 41 yaşındaki Burkankolu, Müslüm Gürses hayranlığının 30 yıldır devam ettiğini belirterek Gürses ile akrabalık derecesinde bir yakınlıklarını olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

'İLK EVLİLİĞİ 1977 YILINDA OLDU'

Burada sizlerle paylaşmak istediğim ve kimsenin bilmediği piyasada Müslümcü arkadaşlarımızın da bilmediği özel bir konu var, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Müslüm Baba'nın Muhterem Nur annemizden önceki evliliğini açıklıyorum. Songül isminde bir hanım efendi ile evliydi.

1977 yılında evleniyor ve 1985 yılında da boşandı. Piyasada çok derin Müslümcü arkadaşlarımız vardır, hiç kimsenin ulaşamadığı, araştırıp da elde edemeyeceği bir belgedir. Ben çok derin bir araştırmacıyım. Müslüm Baba ile ilgili ne ararsanız, aklınıza ne gelirse kendi arşivimde mevcuttur. Bunlara nasıl ulaştın diye merak edenler oluyor. Ben yeri geldiğinde onun evine girip te oradan hattalar bile almışım yani."

ARALARINDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VARDI

Hüseyin Burkankolu, 30 yıllık Müslüm Gürses hayranlığı dolayısıyla işyerini adeta Müslüm Gürses Müzesine dönüştürdü. Giydiği eşofmanından mendiline, yeleğinden kravatına, çocukluk fotoğraflarından son fotoğraflarına, yaklaşık 50 bin TL’lik Almanya’da çıkarılan ilk taş plak ve onlarca kasetine kadar birçok Müslüm Gürses eşyasını işyerinde sergileyen Burkankolu, “Müslüm Baba” ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi.

Görenler şok oldu! Elazığ sokaklarında 'Müslüm Gürses' sevgisi 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çeken ve sahnesine çıkan Elazığlı Baki Çiçek, memleketinin sokaklarında sevgi seline uğradı.

Acılarla dolu bir ömür: Müslüm Gürses aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu Arabesk müziğinin Baba'sı ve unutulmaz şarkıların sahibi Müslüm Gürses 2013 yılında akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatı, ölümünün 9. yıl dönümünde yeniden gündeme geldi.

Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu, kulübede ölü bulundu Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu.