Türkiye Gazetesi

MasterChef yeni sezonu başlamadan jüri üyeleri arasında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üçlüsünden oluşan jüride Mehmet Şef'in yeni sezonda yer almacağı iddia edilirken, yerine gelecek ismin Arda Türkmen olduğu iddia edilmişti.

Yarışmanın sıkı takipçileri bu kararı üzüntüyle karşılarken, resmi açıklama olmayınca bir yandan da Mehmet Yalçınkaya MasterChef yeni sezonda olacak mı diye merak etmeye başladı.

JÜRİ ÜYELİĞİNE 'DEVAM'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü Mehmet Şef'e bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" yorumuna "Devam" yazan Mehmet Şef'in yeni sezonda koltuğunda olacağı öğrenildi.