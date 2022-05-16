Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Z kuşağını sert sözlerle eleştirmesiyle gündeme gelen ünlü televizyoncu Okan Bayülgen daha öncesinde katıldığı bir tv programında, 1990'ların sonlarında ve 2010'ların başlarında doğan Z jenerasyonu için Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Bayülgen bu kez Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı ve burada bir söyleşi gerçekleştirdi. "Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, söyleşide Z kuşağına ilişkin eleştirilerde bulundu.

'LONDRA'DA İTAAT ETMEYE HAZIR'

Ünlü televizyoncu Türkiye'de ve dünyada Z kuşağı araştırmaları yapıldığını belirterek "Türkiye’de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye’den memnun olmaması" dedi ve ekledi "Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır."

Katıldığı söyleşide Kocaeli Kitap Fuarı'nıda değerlendiren Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" ifadelerini kullandı. Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, farklı kitapların da insanın karşısına çıkabileceğini ve insanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabileceğini belirtti.

'GENÇLERİN ÇOK KİTAP OKUDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Herkesin kitap okuması gerektiğini ifade eden Okan Bayülgen, "Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz. Çağımızın dünyasında kitap dinlemek de yer edindi. Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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