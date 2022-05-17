Türkiye Gazetesi

Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dün akşam nişanlandı. Çiftin yakın çevresinin katıldığı tören görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde hazır bulundu. Yüzü kendisi takan Tatlıses, kızını tebrik ederken Dilan Çıtak Tatlıses’i alnından öptü.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

İmparator lakaplı Tatlıses, kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e elini öptürürdü ancak damadını nazikçe geri çevirdi. Tatlıses’in bu hareketi birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

“AYIP YANİ!”

Tatlıses'in hareketi sonrası damadını geri çevirmesine dair birçok yorum yapıldı. İşte onlardan bazıları...

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