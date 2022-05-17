Türkiye Gazetesi

Geçen sezon MasterChef’te yarışan Hasan Biltekin iddialı tabaklarıyla çok konuşuluyordu. Eren Kaşıkçı ile finale kalan başarılı yarışmacı MasterChef’te ikinci oldu. Biltekin, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.

Hasan Biltekin ve Hülya Acar

“BİR MAŞALLAHINIZI ALIRIZ DOSTLARIM”

Hasan Biltekin bir süredir birlikte olduğu doktor sevgilisi Hülya Acar ile nişanlandı. Biltekin, nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafların altına ise şu notu düştü:

“Bir maşallahınızı alırız dostlarım, başlangıcımız sonsuz olsun. Mutluluk bizimle ve heyecanımızı paylaşan herkesle olsun. Dünden beri yanımızda olan herkes o kadar güzel dileklerde ve dualarda bulundu ki sevincimize sevinç kattınız, hepiniz iyi ki varsınız.”

Hasan Gültekin'in sosyal medyada paylaştığı nişan fotoğrafları...

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