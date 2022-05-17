Türkiye Gazetesi

Galatasaray'lı futbolcu Arda Turan'ı şoke edecek bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin akabinde savcılık, binanın sahibi Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ÇATI KATI KAÇAK ÇIKTI

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde bulunan futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı. İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.

ANNE YÜKSEL TURAN'IN 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi.

Arda Turan kendini övdü... Sosyal medyadaki eleştirilere Instagram cevabı Arda Turan gider ayak Galatasaraylılığını kanıtlama derdine düştü... Tecrübeli futbolcu sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere dayanamayıp cevap verdi.

Arda Turan Barcelona maçında neden kadroya alınmadığını anlattı... "Tur rehberi değilim" Galatasaray’ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçta eski takımına karşı kadroya neden alınmadığı sorusuna Arda Turan, "Göztepe’de Konya’da yoksam gerçekten takım için önemli değilsem Barcelona’da olmamın da bir anlamı yok çünkü ben tur rehberi değilim" cevabını verdi.

Arda Turan'ın futboldan sonraki mesleği belli oldu: Ekibini hazırlıyor Deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sezon sonunda sözleşmesinin sonlanmasıyla birlikte futbolculuk kariyesini bitirip, teknik direktörlük için çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Öyle ki Turan'ın bu doğrultuda ekibini toplamay başladığı belirtildi.