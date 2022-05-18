Türkiye Gazetesi

Tarkan, yakın arkadaşının acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı.

“NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜMÜ TARİF ETMEK ZOR”

Megastar sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

“20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.”

“KALBİMİZDE DAİMA YAŞAYACAKSIN”

Demiral’a sevgisini dile getiren Tarkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim.”

Tarkan'dan duygulandıran paylaşım...

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