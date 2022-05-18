Türkiye Gazetesi

Saha içindeki performansı kadar saha dışındaki özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, bu defa milyonluk saatiyle konuşuluyor. Ünlü futbolcu, 1 milyon euro değerinde özel koleksiyon saat satın aldı. Dünyada yalnızca 126 tane bulunan, 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin üzerinde "CR7" logosunun bulunduğu belirtildi.

DÜNYACA YALNIZCA 126 TANE VAR

A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon euro değerinde özel bir saat satın aldı. 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

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