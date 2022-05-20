Türkiye Gazetesi

4 yıldır meme kanseri gören NTV'nin başarılı spikeri Özlem Sarıkaya önceki gün hayatını kaybetti. Geride bir evlat bırakan Yurt’un ölüm haberini Gazeteci Fuat Kozluklu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile verdi. Kozuklu açıklamasında "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Hayata gözlerini yuman deneyimli gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 9 yaşında erkek bir çocuk annesi olan Yurt için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Birçok siyasi törene çelenk gönderdi.

Törene deneyimli gazetecinin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

“GÜLE GÜLE KIR ÇİÇEĞİM”

Özlem Sarıkaya Yurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya kızının tabutuna sarılıp, "Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et" diyerek ağladı.

“TANIDIĞIM EN NAİF, EN NAZİK, EN İYİ İNSANDINIZ”

Ölümüyle pek çok kişiyi hüzne boğan Yurt’un son fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına yapılan not ise yürek burktu:

“Son makyajını yaptığımı bilemeden kahkahalarla geçirdik o dakikaları… Hatta bana yaprak getirecektiniz yürüyüş yaptığınız yollardan. Uzunca sohbet sonrası işinize ve tüm iş arkadaşlarınıza özleminizi anlattınız adınız gibi… Tanıdığım en naif, en nazik, en ince düşünceli, en iyi insandınız… Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun Özlem Hanım. Sabırlar diliyorum başta eşine, biricik Tibetine, ailesine ve tüm sevenlerine...”

İşte o fotoğraf...

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Sarıkaya, 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilmişti.

Spiker Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı Kanser tedavisi gören ve dün hayata gözlerini yuman NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Özlem Sarıkaya Yurt'un annesi kızının tabutuna sarılıp, "Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek ağladı.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti NTV spikeri Özlem Sarıkaya meme kanseri yüzünden hayatını kaybetti. 39 yaşındaki spikerin ölümü medya dünyasını üzüntüye boğdu.