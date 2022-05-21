Türkiye Gazetesi

Baba veya anne mesleğini seçenler için sizin de aklınıza ilk gelen atasözü aynı olmalı: Armut dibine düşer.

Tarih boyunca hayatın ve sanatın her dalında, hatta her meslekte, babasının veya annesinin izinden giden çok kimse olmuştur hiç şüphesiz.

Bugün “baba-oğul hakemler” konusu sıcak olmakla beraber, biz sanat dünyasında -ve hayatta- olanları derledik.

EN BİLİNEN İSİMLER TÜRKAN ŞORAY VE KIZI

Cihan Ünal ile oyuncu kızı Irmak’ın veya Türkân Şoray ile Yağmur’un bu konudaki en ünlü örnekler olduğunu bilmeyen yoktur. Yine Suzan ve Binnaz Avcı, Hülya Darcan ve Bergüzar Korel de öyle.

Filiz Akın - İlker İnanoğlu, Cüneyt Arkın - Murat Arkın, Suna Yıldızoğlu - Yasemin Allen de ilk etapta akla gelenler…

Ama oyuncu Ecem Akbin’in, Aydan Şener ve ünlü eski futbolcu ve yorumcu Engin Verel’in kızı olduğu pek bilinmez.

İSMAİL DÜVENCİ'NİN BABASI DİZİ EMEKTARI İSMAİL DÜVENCİ

Dizi ve reklam yıldızı Ceyda Düvenci’nin babası İsmail Düvenci sinema ve dizilerin emektarlarından biri.

Alize Gördüm’ün annesi de babası da ünlü oyuncular (Vahide Gördüm - Altan Gördüm.)

Genç kuşağın çokça bilinen ismi Naz Çağla Irmak’ın ünü de annesi emektar Hülya Gülşen Irmak’ı geçmiş durumda.

Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarına duygusal anlar yaşattı. Kimi vefat eden annesini paylaştı, kimi ise sevdiklerinin Anneler Günü’nü kutladı. İşte ünlülerin Anneler Günü fotoğrafları ve mesajları…