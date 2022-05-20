Türkiye Gazetesi

Türkücü Alişan, aynı zamanda arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirtmiş, 5 buçuk saat süren bir operasyon geçirmişti. Boşanacakları konuşulan çift, doktor Ufuk A.’ya açtıkları davaya el ele geldi. Çift, duruşmanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

DURUŞMA GİZLİ GÖRÜLDÜ

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı. Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanığı dinlendi.

Alişan ile eşi Buse Varol

NE OLMUŞTU?

Alişan’ın doktoru Ufuk A., “Bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun” diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı. Ancak operasyon sonrası Alişan ölümden döndüğünü ve vücudunda kalıcı hasar kaldığını ileri sürdü.

Alişan’ın eşi, doktor Ufuk A.’ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine “Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü” cevabını verdi.

Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evine gidebileceği bildirildiğini ileri süren Alişan, geceyi hastanede geçirdi.

Operasyondan saatler sonra Alişan'ın vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu. Vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine iki ayrı estetik cerraha görünen Alişan’a “Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceği fakat yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı” söylendi. Bunun üzerine Alişan, doktora tazminat davası açtı.

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