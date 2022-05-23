Türkiye Gazetesi

Gupse Özay ile Barış Arduç iki yıl önce Çeşme’de nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen çiftten güzel haber geldi.

Güzel haberi magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Özay ile fotoğrafına yer veren Sabuncuoğlu altına “Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor” notunu düştü.

Gupse Özay ise bu haberi doğrulayarak fotoğrafa “Teşekkür ederiz” şeklinde cevap verdi.

“İKİMİZ DE GÜLMEYİ SEVİYORUZ, ÇOK EĞLENİYORUZ”

Gupse Özay’ın kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Özay’a olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı: “Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimiz de gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.”

Gupse Özay kendini tiye aldı Ünlü oyuncu Gupse Özay, kilolu haliyle fotoğraf paylaşıp yeni filmi "Deliha 2 için" kilo aldığını belirtti.

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