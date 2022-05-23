Türkiye Gazetesi

Bella Hadid, Instagram’daki açıklamasında metaverse'ün sürdürülebilirlik için fırsatlar oluşturan bir yer olduğunu belirtti. Forbes’a göre NFT, değiştirilemez, takas edilemez belirteçlerdir. Bu karmaşık bir ifade olsa da NFT’ler daha basit ifadeyle, üreten ya da satın alan kişiye o ürünün sahipliğini veren dijital eserlerdir. NFT’ler müzik, sanat, video oyunu, ses dosyası gibi formatlarda olabilir ve gerçek dünyanın sanala yansımasıdır. Bu dijital varlıklar, çoğunlukla kripto para birimi ile çevrim içi olarak satılır.

Bella Hadid, CY-B3LLA isimli koleksiyonunun yeni bir küresel dünyaya davet niteliğinde olacağını düşünüyor. Koleksiyonda modele ait 11 binden fazla NFT eseri yer alıyor.

Hadid, 52,1 milyon takipçisine, “Her NFT, dünya çapında kullanılabilecek, sizin için düşünülmüş, farklı ve benzersiz 3D taramalarıma sahip; seyahat, topluluk, büyüme, fantezi ve insan etkileşimlerini teşvik etmek için tasarlandı.” dedi.

Model, önümüzdeki aylarda projenin koleksiyonerlerin dünya çapında onunla tanışabilecekleri gerçek yerlere ve etkinliklere gitmelerine izin vereceğini söyledi.

Filistinli manken Bella Hadid’in ‘teravih treni’ paylaşımı ses getirdi İstanbul’da imamlık yapan Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘teravih treni’ fikrini hayata geçirdi. Eroğlu, çocuklarla her akşam namaz sonrası teravih treni oluşturuyor. Caminin etrafında dolaşan bu trenin son durağı ise ‘çocuk market’ oluyor, çocuklar bu trenden istediklerini alabiliyor. Bu şahane fikir dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid’in de dikkatini çekti. Hadid, sosyal medya hesabından teravih treni ile ilgili paylaşım yaptı.

Ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla takdir topladı: Müslümanlara dua ediyorum ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla gönülleri fethetti. Sosyal konulara oldukça duyarlı olan Hadid, Instagram üzerinden Ramazan ile ilgili bir paylaşım yaptı.