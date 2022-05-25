Türkiye Gazetesi

Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş isimli sosyal medya fenomeni, 2019 yılında anlaşmazlık yaşadığı organizasyon şirketiyle olan davayı kaybetti. Reynmen'in 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle birlikte firmaya ödemesine karar verildi. Firmanın avukatı, fenomen hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlattı.

PANDEMİ NEDENİYLE İPTAL OLAN KONSERİN PARASINI GERİ ÖDEMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019'da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reynmen'e dava açmıştı. Cerit, Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.

3 MİLYONLUK İCRA

Davayla ilgili son gelen haberlere göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit'e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL'lik icra takibi başlattı. Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda… Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.

Dolandırıcılık iddiası: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı Dolandırıcılık suçundan hakkında araması olan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, yapılan GBT sorgulamasında ekipler tarafından gözaltına alındı.

Aracında taranmıştı! TikTok fenomeni Emirhan Nur'un ölümünde korkunç iddia Gaziantep'te aracı taranarak öldürülen ve TikTok fenomeni olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Emirhan Nur'un Tiktok’tan kazandığı parayı zanlılara vermediği için öldürüldüğü iddia edildi. Cinayet soruşturmasında bir kişi tutuklanırken, jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram, ödemeleri kesti: Fenomenler isyanda Instagram Reels'i kullanarak para kazanan içerik oluşturucular, ödemelerinin son haftalarda kesildiğini ileri sürdü. Ödemeler, görüntüleme başına yüzde 70'e kadar düştü ve içerik oluşturucuların ödeme alabilmesi için videoların milyonlarca kez daha fazla izlenmesi gerekiyor.

Fenomenler birbirine girdi: Masa ve şişeler havada uçuştu İstanbul Karaköy’de bir gece kulübünde fenomenler arasında kavga çıktı. Gece kulübünde çıkan kavgada fenomenler birbirine girdi. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 fenomen yaralandı.