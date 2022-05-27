Türkiye Gazetesi

“Seksenler”, “Çocuklar Duymasın”, “Ayrılsak da Beraberiz” gibi sevilen yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Erdem Baş, ABD’ye taşındı. Green Card çekilişini kazanan Baş, New York’a taşındı. ABD’ye taşınır taşınmaz yeni hayatı hakkında sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapmaya başlayan Baş, yeni işi için kolları sıvadı.

YENİ İŞİNİ AÇIKLADI

Yeni işini duyuran Erdem Baş, ABD’de oyunculuk dışında başka bir şey yapmayacağını ve kendi mesleğinde ilerleyeceğini söyledi. ABD’nin New Jersey bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal medyadan yeni işini anlatan Baş, “ABD'de Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz” dedi.

FOTOĞRAF PAYLAŞARAK DUYURDU

Orlando’da sahnelenen Ormantik Komedi oyununda bir fotoğraf paylaşan Baş, “29 Mayıs Orlando’da Ormantik Komedi oyunumuzla sahnedeyiz... Çok heyecanlıyız” notunu düştü. Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Erdem Baş, havaalanından takipçilerine seslendi: Ülkeyi terk ediyorum Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Baş, sosyal medya hesabından havaalanında çektiği videoyu paylaşarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Baş, artık ABD’de yaşayacağını söyledi.