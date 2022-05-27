Türkiye Gazetesi

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, bir digital platformda yayına girecek dizi için anlaşma imzaladı. Şimdiden çok konuşulan dizide kadın karakter için Yaman’a dünyaca ünlü bir starın eşlik edeceği söylenirken Yaman’ın bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI 1,5 MİLYON TL

Senaryosunu Kerem Deren’in yazdığı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yapacağı dizinin çekimleri Haziran ayında başlayacak. 'Erkenci Kuş' dizisinin ardından yıldızı parlayan ve ünü Türkiye sınırını aşan Can Yaman’ın bu dizi için alacağı ücret dudak uçuklattı. 2. Sayfa’nın haberine göre Yaman, “El Turco” dizisinden bölüm başına 1,5 milyon TL alacak.

Can Yaman, Osmanlı akıncısı ve diziye de adını veren “El Turco”ya hayat verecek. Dizi, II. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor.

Masumlar Apartmanı final yaptı: Başrol oyuncularından diziye duygusal veda TRT1 ekranlarının sevilen ve reytingleri alt üst eden dizisi Masumlar Apartmanı final bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. 71. bölümüyle son kez ekranlara gelen dizi için oyuncular peş peşe duygusal veda mesajları paylaştı.

Bir devir kapandı: Ekranların uzun soluklu dizisi ‘Seksenler’ final yapıyor TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler’den izleyiciye kötü haber geldi. Ekranların sevilen dizisi ile ilgili üzen bir karar alındı. 10 yıldır ekranlarda olan dizinin final yapacağı ortaya çıktı.