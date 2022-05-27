Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki üstlendiği karakterleri başarıyla canlandıran Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı. Arkadaşlarıyla festivalin tadını çıkaran Şahinkaya hayatının şokunu yaşadı. Oyuncu ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi.

Nilperi Şahinkaya, yaşadığı şoku atlatamadan Marsilya’daki Türkiye Konsolosluğu’na koştu. Pasaportu ve kimliği çalınan talihsiz oyuncuya geçici pasaport çıkartıldı.

ERKAN PETEKKAYA DA KAPKAÇA UĞRAMIŞTI

Bu olaydan birkaç gün önce ise Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğramıştı. Cep telefonu çalınan Petekkaya, hırsızların peşinden koşmuştu. 300 metrelik bir kovalamacının ardından hırsızı yakalayan ünlü oyuncu hırsızı yakalayıp Fransız polisine teslim etmişti.

Erkan Petekkaya Fransa’da kapkaça uğradı, hırsızı yakalayıp polise teslim etti Başrolünde rol aldığı “Her Şeye Rağmen” adlı film ile 75. Cannes Film Festivali için Fransa’ya giden Erkan Petekkaya kapkaça uğradı. Telefonunu çaldıran Petekkaya, hırsızı yakalayıp polise teslim etti. Ünlü oyuncu olayı saniye saniye anlattı.