Türkiye Gazetesi

'Neler Oluyor Hayatta' isimli televizyon programında yorumculuk yapan eski oyuncu Hakan Ural, 'Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?' başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendirdi. Ural, Z kuşağı ile ilgili sosyal medyada çok konuşulan ifadeler kullandı.

'Z kuşağı' olarak adlandırılan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar ile ilgili yorumda bulunan Ural, siyasi farkındalığı olmayan 'Z kuşağı'nın oy kullanmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ VE ÜRKÜTÜCÜ DEĞİL Mİ?"

Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu?" ifadelerini kullandı.

Ural, "Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi.

Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü ve o anları anlattı Program sunucusu Hakan Ural, Kadir Gecesi'nde MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Ural o anları canlı yayında anlattı.

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.