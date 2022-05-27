Türkiye Gazetesi

Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda’nın sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde ses sanatçısı Onur Akay, bilgi vermişti. Akay, köşe yazsısında Pakize Suda’nın son sağlık durumunu yazarak, “Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor” açıklaması ile yürekleri acıtmıştı. Bugün ise ünlü oyuncu hakkında bazı haber sitelerinde ‘öldü’ iddiası ortaya atıldı. Çıkan haberler Suda’nın ailesi tarafından reddedildi.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

70 yaşındaki oyuncu, sunucu ve yazar Pakize Suda için bir süre önce ‘akıl zayıflığı’ yaşadığı belirtilerek yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Pakize Suda'nın Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi. Pakize Suda’nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, ünlü ismin son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaşmıştı.

Pakize Suda'nın son hali...

‘ÖLDÜ’ İDDİALARINA SİTEM ETTİ

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, ünlü oyuncu hakkında çıkan asılsız iddialar sonrası Instagram üzerinden açıklama yaptı. Elagözlü açıklamasında iddiaların doğru olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda’nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize.”

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü'nün açıklaması...

Demans ile mücadele eden Pakize Suda’dan üzücü haber İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda’nın özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü ismin artık kimseyi tanımadığını belirtti.

Pakize Suda'nın acı günü! Ünlü oyuncu ve sunucu Pakize Suda, bugün aldığı acı haberle yıkıldı.