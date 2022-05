Türkiye Gazetesi

Tolga Karel’in babası Tufan Karel, bir süre önce kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Amerika’da yaşayan oyuncu cenazeye yetişemedi. Baba acısıyla derinden sarsılan Karel, dün 4. çocuğunu kucağına aldı.

Karel 2011 yılında Azeri manken Günay Musayeva ile nikah masasına oturmuştu. Çift yollarını 2015 yılında ayırdı. İkilinin bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu bulunuyordu. Oyuncu, 2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek ABD’de yaşamaya başladı. Karel, dün 4. kez baba oldu.

“RABBİM BABAMA TIPATIP BENZEYEN BİR EVLAT GÖNDERDİ”

Bebeğini kucağına alan Karel, duygusal bir mesaj paylaşarak oğluna babasının ismini verdiğini açıkladı:

“Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam. Biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.”

Tolga Karel'in duygulandıran paylaşımı...

