Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen programı "İbo Show" ile büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Avrupa'da konser turuna çıktı. Son olarak Almanya'nın Stuttgart kentindeki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, Amsterdam'a geçti. Ancak Tatlıses havaalanına indiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Ünlü sanatçı içerisinde düzenli olarak kullandığı ilaçlarının yer aldığı valizinin kaybolduğunu fark etti.

AMSTERDAM'DA İNDİK, VALİZİMİZİN BİRİ YOK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem eden Tatlıses "Amsterdama uçakla indik valizimizin biri yok ALLAH’tan yardımcım mevlüt yeni telefon almış oda valizde konum gösteriyor ama biz konuma gidemiyoruz içinde ilaçlarım var o ilaçlardan burada yok teknoloji var ama uyan yok.!!" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı, yüzükleri babası İbrahim Tatlıses taktı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı dün akşam attı. Çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses taktı.

Damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses’ten açıklama geldi İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı dün akşam attı. Kızının nişanında hazır bulunan İbrahim Tatlıses’in yüzükleri taktıktan sonra tebrik esnasında damadına elini öptürmemesi dikkat çekti. O görüntüler sosyal medyada gündem olunca İmparator lakaplı ünlü şarkıcıdan beklenen açıklama geldi.