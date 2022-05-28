Türkiye Gazetesi

Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, konsere eşofmanla çıktığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kıyafet tercihinden dolayı topa tutulan Akalın, yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

“ALLAH DÜŞMANIMA BÖYLE AĞRI VERMESİN

Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Akalın, konserdeki kıyafet tercihi hakkında konuştu. Migren tedavisi gördüğünden de bahseden ünlü şarkıcı “Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. Beş profesör gezdim. Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah düşmanımın bile başına böyle bir ağrı vermesin” dedi.

Demet Akalın dikkat çeken iddiayı paylaştı: Zam gelecek saklıyorlar Gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın’ın son paylaşımı çok konuşuldu. Gazlı içeceklere zam geleceği iddiasını gündeme getiren Akalın, buna dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

FIFA’nın Trabzonspor paylaşımına Demet Akalın’dan yorum gecikmedi Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, 1983-1984'ten sonra ilk kez 37 sezon sonra şampiyonluk kupasını kucakladı. Şampiyonluk sonrası FIFA’nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un kutlama görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Demet Akalın’ın şarkıları da yer alınca ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi. Akalın, Twitter’dan “Çağırsaydınız canlı okurdum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın’ın talebini duyunca bakanı hemen yanına çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında alınan önlemler gereği uygulanan gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırarak konuyla ilgili sanatçıları bilgilendirdi.