Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’te geçtiğimiz sezonun popüler isimlerinden biri olan Sergen Özen, katıldığı bir kanalda açıklamalarda bulundu. Özen, yarışmaya katılma sürecinden programın kurgu olup olmadığına dair her türlü soruya cevap verdi.

“NASIL AŞÇISIN, ZATEN BECEREMEDİN!”

Sergen Özen, MasterChef’e başvuru sürecini şu sözlerle anlattı: “Evde oturuyordum. Başvurmak istedim. Ben de yaparım dedim ve başvurdum. Aslında ben geçen sene başvurdum fakat ilk bölümden elendim. Yemeğin sosunu dökmeyi unuttum. Şefleri görünce elim ayağım titredi. Daha sonra memlekete geri dönüş yaptım. Bana ‘Nasıl aşçısın, zaten beceremedin! dediler. Bu sene yine çağırdılar. Gittim. Bu sefer güzel oldu. Hak ettiğim yere geldim.”

“TELEFON YOKTU, HER ŞEY YASAKTI”

MasterChef’teki ortamından bahseden Özen “Telefon yoktu. Hatta bizi görmesinler diye oturduğumuz evin bahçesine bile çıkmıyorduk. Her şey yasaktı. Ama bizim için daha iyiydi” dedi.

“YAPTIĞIM YEMEKLERİN YARISINI BİLMİYORDUM”

Sempatik yarışmacı “Bilmediğin bir yemeği nasıl yapıyordun?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Aşçılık orada devreye giriyor. Malzeme verilince az çok kafanda bir şeyler oluşuyor. Şefler de ipucu veriyordu. O yüzden çok rahat yapabiliyorduk. Yaptığım yemeklerin yarısını bilmiyordum. Hiç hayatımda duymadığım yemeği yapıyordum, en iyisi seçiliyordu. Kimse çoğu şeyi bilmiyordu.”

“KURGU İDDİALARI YALAN”

MasterChef’in kurgu olduğuna dair iddialar bir dönem çok konuşulmuştu. Sergen, bu iddialara yönelik “Yalan. Bir kere bile bize direktif vermediler. Biz çekime giriyorduk. Her şey akışında devam ediyordu. Bir kere bile müdahale edildiğini görmedim.”

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